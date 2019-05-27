Gündemin en önemli başlıklarından birisi olan yeni askerlik sistemi bayram öncesi yürürlüğe girmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi personele avantajları nedir? Bedelli askerlik ne kadar yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak.