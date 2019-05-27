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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:17

Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

, Kısıklı'daki konutundan çıkarak 'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı.

Başkan , sahilinde iftar saatini bekleyen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, onlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı.

Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti.

İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, bazı vatandaşların ise ricasını kırmayarak onlarla selfie çekindi.

Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı.

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