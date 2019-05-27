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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:09

? nedir? ne kadar yaş sınırı nedir?

Gündemin en önemli başlıklarından birisi olan yeni askerlik sistemi bayram öncesi yürürlüğe girmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti , yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? nedir? ne kadar yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Askerlik son dakika 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi personele avantajları nedir? Bedelli askerlik ne kadar yaş sınırı nedir? Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Askerdekiler bayram öncesi terhis olabilecek mi? İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak.

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