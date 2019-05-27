Askerlik son dakika 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi personele avantajları nedir? Bedelli askerlik ne kadar yaş sınırı nedir? Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Askerdekiler bayram öncesi terhis olabilecek mi? İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak.