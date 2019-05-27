Oruç tutmayan kaç para verecek? 2019 yılı fitre miktarı belirlendi. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Fidye; oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedele fidye deniyor. Dini bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Peki bu yıl fidye miktarı ne kadar? Fidye ne zaman verilir? Fidye hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.