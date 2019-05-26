27 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır açıklamasında bulundu. Bu açıklama genel af yasasının çıkacağı şeklinde yorumlandı. Daha önce de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım şeklinde konuşmuştu. Peki genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Af teklifi Meclis'e geldi mi?