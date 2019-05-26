Süper Lig'de kümede kalma umutlarını son haftaya kadar taşıyan BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesiyle lige veda etti...
Detaylar geliyor...
Süper Lig'de kümede kalma umutlarını son haftaya kadar taşıyan BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesiyle lige veda etti...
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.