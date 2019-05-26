Süper Lig'de kümede kalma umutlarını son haftaya kadar taşıyan BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesiyle lige veda etti...

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