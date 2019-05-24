24 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Kanal D'de ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'nın 310. bölümüyle ekrana geliyor. Dün yayınlanan bölümde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri 'otlu limonlu tavuk' ile mücadele ettiler. Günün en düşük puanını Güngör aldı, Güngör'ü 10 puanla Vahideh takip etti. Günün en yüksek puanlarını Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.