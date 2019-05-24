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  • 24.05.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 17:53

haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

bugün kim elendi? kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Beş günün sonunda bir isim eleniyor, bir isim de gün birincisi oluyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak sonuncu sırada tamamlayan isim 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve ın sahibi olan gelin ise 15 puanla Vahide oldu. Diğer iki gelin ise 12'şer puan aldılar. Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

24 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Kanal D'de ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'nın 310. bölümüyle ekrana geliyor. Dün yayınlanan bölümde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri 'otlu limonlu tavuk' ile mücadele ettiler. Günün en düşük puanını Güngör aldı, Güngör'ü 10 puanla Vahideh takip etti. Günün en yüksek puanlarını Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

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