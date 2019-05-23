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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Görevi başında şehit düşen tüm çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

Ülkemizin dört bir yanında kurulan iftar sofraları birli ve beraberliğimizi artırıyor. Oruç kişinin kendini muhtaçların yerine koyarak onları anlamasına vesiledir.