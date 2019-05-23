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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 21:20

Son dakika... Başkan 'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftarın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Görevi başında şehit düşen tüm çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.
Ülkemizin dört bir yanında kurulan iftar sofraları birli ve beraberliğimizi artırıyor. Oruç kişinin kendini muhtaçların yerine koyarak onları anlamasına vesiledir.

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