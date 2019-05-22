ysk.gov.tr: "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun cevabı, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi seçmenler tarafından araştırılıyor. Merak edilen sorunun cevabına ise Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın "Seçmen kaydı sorgulama" sayfası üzerinden ulaşılıyor. İşte, YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası… Oy kullanacak seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini görebiliyorlar.



NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler 15 Mayıs itibariyle 23 Haziran seçimlerine kadar, nerede hangi sandıkta oy kullanacaklarını YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası üzerinden görebilecekler. YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan seçmen sorgulama sayfasında vatandaşlar TC kimlik no ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no ile oy kullanacağı sandığı öğrenebilecekler. Yeni kimlik sahibi vatandaşlar ise nüfus kayıt sıra numarası bölümüne kimlik seri numarasını yazarak oy verecekleri sandığı görebilecekler. İşte 2019 seçmen sorgulama sayfası…

İstanbul yenileme seçimi sorgu ekranı açıldı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirildi.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için sorgu ekranı açıldı.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "23 Haziran'da kullanacağımız listeleri paylaştık. 31 Mart'taki şartlarla seçime gidilecek. Sadece sandık kurulları değişecek." dedi. Güven ayrıca, "Gerekçeli kararla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bittiğinde paylaşacağız." şeklinde konuştu

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2019

YSK seçmen kaydı sorgulama için üç yol var;

1-) Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

2-) Mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından,

3-) e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gönderilmektedir?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin. Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

E-devlet sistemine nasıl girilir?

Sisteme giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: Turkiye.gov.tr internet adresinin üst köşesinde sisteme giriş seçeneği bulunuyor. Bu kısma tıklandığında giriş seçenekleri ile karşılaşılır. Giriş için e-Devlet şifresi, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Giriş sırasında sistem tarafından, güvenlik kodu girilmesini de talep eder.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK kimlerden oluşur?

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra başta İstanbul olmak üzere belli bölgelerde oy sayımlarıyla ilgili gündeme gelen Yüksek Seçim Kurul'nun (YSK) görevleri siyaset gündemini yakından takip edenler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK ne zaman kuruldu, kimlerden oluşur? İşte gündemden düşmeyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkında detaylar...



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK kimlerden oluşur?

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından oy sayımlarıyla ilgili gündemden düşmeyen ve tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurul'nun (YSK) görevleri ve yetkileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşuyor.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) NEDİR?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

– Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir.

– Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir.

– Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz.

– 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek)

– Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir.

– Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN (YSK) GÖREVLERİ VE YETKİLERİ NEDİR?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.