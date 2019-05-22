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  • 23.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:03

ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen lere harçlık ve var mı?

4/D'li KHK ile kadroya geçen lere harçlık ve var mı? ne kadar? KHK Kapsamında çalıştıkları kurumlarda kadroya alınan taşeron işçiler bu sayede pek çok mali ve sosyal hakka kavuşmuş oldu. Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bayram öncesinde taşeron işçilere maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor.

Taşeron işçiler uzun yılladır verdikleri mücadelenin sonunda KHK kapsamında 4/D statüsüne kavuşmuşlardı. Bu sayede taşeron işçiler pek çok yeni hak elde ederken özellikle de mali ve sosyal haklar ile maaşlarında yaşanan artışa ek olarak bayram ikramiyesi ve cep harçlığı gibi maaşlarına ek olarak ödeme alma hakkı elde etmişlerdi. Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilere harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

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HaberlerGüncel HaberleriTaşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı?
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