Taşeron işçiler uzun yılladır verdikleri mücadelenin sonunda KHK kapsamında 4/D statüsüne kavuşmuşlardı. Bu sayede taşeron işçiler pek çok yeni hak elde ederken özellikle de mali ve sosyal haklar ile maaşlarında yaşanan artışa ek olarak bayram ikramiyesi ve cep harçlığı gibi maaşlarına ek olarak ödeme alma hakkı elde etmişlerdi. Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilere harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?