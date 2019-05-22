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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 14:51

22 Mayıs yasası ve ? ?

Mahkum ve mahkum yakınları çıkacak mı sorularını her gün soruyor. Bu bağlamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır açıklamasında bulundu. Bu açıklama nın çıkacağı şeklinde yorumlandı. Daha önce de 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, "'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım şeklinde konuşmuştu. Peki genel af yasası ve ? ? İşte tüm detaylar

22 Mayıs Yargı reformu nedir son dakika genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Af teklifi Meclis'e geldi mi? Adalet bakanlığı mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne son şeklini veriyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da önem arz ediyor. Söz konusu belgenin cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor. Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.

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