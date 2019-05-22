Bakan Akar, MSB'de düzenlenen iftarda soruları yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek dedi. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi. Peki askerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? İşte tüm detaylar