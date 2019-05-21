TRT'den, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ifade ettiği "istihdam fazlası personel" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun "istihdam fazlası personel" iddiasına yalanlama!
TRT'den, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ifade ettiği "istihdam fazlası personel" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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