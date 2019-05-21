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  • 21.05.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 15:20

'den 'nun " fazlası personel" iddiasına yalanlama!

'den, Genel Başkanı 'nun grup toplantısında ifade ettiği " fazlası personel" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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