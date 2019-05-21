Araçta arama için belge gerekir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları... Polis her durumda üst araması yapabilir mi? Polisler, ülkenin can ve mal güvenliğini sağlamak adına zorlu çalışma şartlarını yerine getirerek görev yaparlar. Birliği ve güveni sağlamak için de onlara sağlanmış bir takım yetkileri vardır. Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/a Maddesi'nin 6. fıkrasında belirtildiği üzere polis, kişinin üzerinde ya da aracında silahlı/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, kendisine ya da başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir. Tabii polisler bu yetkilerini kötüye kullanmamalı, yasanın kendilerine çizdiği sınırı aşmamalıdır. Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama çantanızın içine elini sokamaz ya da üzerinizi arayabilir ama görünmeyen alanlara el süremez. Dışarıdan görünmeyen ama bakılması gereken incelemeler yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılmalıdır. Bu durumlarda kolluk amirlerinin yazılı; acil durumlarda ise sözlü teyitleri gerekir. Araçlarda yapılacak olan aramalarda da arama gerekçesini içeren bir belgeye ihtiyaç duyulur. KARTZEDE OLMAYIN Kredi kartımı çaldırdım ve harcama yapılmasından korkuyorum. Ne yapabilirim? Herkesin zaman zaman endişe yaşadığı konu çalıntı/ kayıp karttır. Kredi kartını çaldıran veya kaybeden kişiler haklı olarak kredi kartlarından yapılacak olan yasa dışı para çekim, harcama konusunda endişe etmektedir. Kredi kartınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde tedbirli davranmak, hemen gerekli aksiyonları almak önemlidir. Ayrıca, banka ya da kredi kartlarınızın hesabını oluştururken belirlediğiniz şifrelerin tahmin edilemeyecek zorluk derecesinde olması, şifresiz işlemlere kapalı olması da böyle bir durum başınıza gelmeden önce alabileceğiniz önlemlerden. Kartın tamamen bir kişinin eline geçmesi, o kişinin kart numaranızı ve arkasında bulunan güvenlik kodunu bildiği anlamına gelir. Fakat her şeyin sonu değildir. Öncelikli yapılacak işlem, kaybolduğuna inandığınız kartınızın zaman kaybetmeden banka üzerinden iptal protokolünü gerçekleştirmek olmalıdır. Banka hesap dökümlerinizi hemen kontrol etmeli ve harcamanın yapılıp yapılmadığına bakmalısınız. Eğer bir harcama görünüyorsa, gecikmeksizin bankaya harcamanın sizin tarafınızdan yapılmadığı bilgisini vererek paranın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili başsavcılığa şikayet yapabilir, banka tarafından bir şekilde iade edilmeyen size ait olmayan harcamalar için hem bankaya hem de tespit edilebiliyorsa harcamayı gerçekleştiren kişilere karşı dava açabilirsiniz. SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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