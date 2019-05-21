TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre 23 Haziran günü gerçekleştirilecek seçimlere kadar Meclisin fiilen çalışmayacak. Seçim sürecine tekrar girilmesi ile birlikte hemen hemen tüm milletvekillerinin İstanbul'a gitmesi ve seçim çalışmasına katılması bekleniyor. Bu nedenle yasama gecikecek. Peki 3600 ek gösterge, Mahkum affı, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası Meclis'e geldi mi, en son durum nedir? İşte tüm detaylar