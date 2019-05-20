Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.05.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 20:58

'da Sivrice'de ! son depremler...

'ın Sivrice ilçesinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem!

'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 'ın Sivrice ilçesi'nde saat 20.16 sularında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.20 20:16:47 38.4028 39.0900 8.7 -.- 3.2 3.3 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.05.20 15:35:22 36.1930 30.8920 8.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:50:42 38.9547 27.1417 22.4 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.05.20 13:38:09 35.2887 33.5577 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.20 13:20:31 35.8852 31.1005 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:12:57 39.3137 27.8790 9.9 -.- 1.9 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.20 13:12:57)
2019.05.20 12:35:51 37.0413 27.8748 9.9 -.- 2.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:52:13 36.9260 29.4415 3.2 -.- 2.1 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriElazığ'da Sivrice'de deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri