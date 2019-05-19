Lisede yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada lisedekiyeni eğitim modelini anlattı. Eylül 2020'den itibaren 9. sınıftan başlayarak uygulanacak olan yeni ortaöğretim modeli şu şekilde hazırlandı:



9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9'a, 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7'ye düşürüldü. Ders sayılarını niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bu sistemin ilk sınavı 2024 yılında olacak. Yani yeni başlayan sistemde yeni sınav denilen şey, 2024 yılına denk geliyor



HAYAL-ETKİNLİK YAŞAM temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor.



11 ve 12. sınıflarda zorunlu hale gelen 'Bilgi Kuramı' dersiyle, bilgilerin nasıl elde edildiğinin sorgulanması sağlanacak. Tüm akademik derslerin de Bilgi Kuramıyla ilişkilendirilmesi ve sorgu temelli bir bakış açısının edinilmesi amaçlanıyor.



Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve yaşamın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula Kariyer Ofisleri kurulacak.



Lisenin 12. sınıfı ise öğrencilerin bir anlamda tercihlerini, planladıkları kariyerlerine uygun ders seçimiyle yapacakları bir sınıf düzeyi olarak düşünüldü.



