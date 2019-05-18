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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:51

çekiliş sonuçları sorgulama Cumartesi ekranı

çekiliş sonuçları her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da yani bugün şanslı numaralar açıklandı. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1219’uncu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçlarına kazandıran numaralar 16, 21, 26, 42, 45 ve 48 olarak belirlendi. Haberimizden 18 Mayıs Sayısal Loto sonuçlarına göre belirlenen ikramiye dağılımı haberimizde.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto şans oyunları arasında en fazla ikramiye dağıtan oyun olma özelliği bakımından öne çıkıyor. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Şansını deneyen vatandaşlar çekiliş sonucuna haberimizin içerisinde ulaşabilir... İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.​ Çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

18 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

16, 21, 26, 42, 45, 48

18 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

İdaresi () tarafından her hafta Cumartesi ve Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto oyunu akşam saat 21:00-22:00 saatleri MPİ'nin resmî internet sitesi üzerinden noter eşliğinde canlı olarak çekilecek.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri bayilerden, (5) bilenlere, ikramiyeleri loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere de ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlükleri tarafından (Şube Müdürlükleri 500.000 Türk lirasına kadar) ödenmektedir.. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idare tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılır. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri kapsamında olması şartıyla bayiler ve idareler tarafında belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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