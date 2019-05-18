Kayıp Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi

Vezirköprü'de 1.5 yaşındaki7 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Küçük kızın bulunması için seferberlik başlatıldı.Küçük kız bulunamadı. Umutlar tükenmeye başladı.yazılı bir açıklama yaptı. Çalışmaların 10. gününde aramalara ara verildiği, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguya ulaşılması halinde arama çalışmalarına devam edileceği açıklandı. Ekipler, aile içi ilişkileri mercek altına aldı. Anne Sevcan Kurnaz'ın ilk eşinin, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden öldüğü, genç kadının daha sonra eşinin yeğeniile evlendiği ortaya çıktı. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin telefon kayıtlarının incelendiği vurgulandı.Ecrin'in kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma derinleşti. Aile üyelerinin telefon kayıtları incelendi.