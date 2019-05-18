Kayıp Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi

Samsun Vezirköprü'de 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, 7 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Küçük kızın bulunması için seferberlik başlatıldı. Bugüne kadar 16 metrekarelik alan tarandı. Küçük kız bulunamadı. Umutlar tükenmeye başladı. Samsun Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Çalışmaların 10. gününde aramalara ara verildiği, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguya ulaşılması halinde arama çalışmalarına devam edileceği açıklandı. Ekipler, aile içi ilişkileri mercek altına aldı. Anne Sevcan Kurnaz'ın ilk eşinin, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden öldüğü, genç kadının daha sonra eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıktı. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin telefon kayıtlarının incelendiği vurgulandı.
Ecrin'in kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma derinleşti. Aile üyelerinin telefon kayıtları incelendi.
Ecrin'in kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma derinleşti. Aile üyelerinin telefon kayıtları incelendi.
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