Yayımlanan askeri ilanlara göre birliklere çok sayıda askeri personel alımı yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde MSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. Peki 2019 yılı MSB ve Sahil Güvenlik askeri personel alım başvuru şartları nelerdir? Er ve uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak?