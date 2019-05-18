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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 17:21

2019 yılı MSB ve başvuru şartları! başvurusu nasıl yapılacak?

Yayımlanan askeri ilanlara göre birliklere çok sayıda ı yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde MSB ve Komutanlığı tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre sözleşmeli yapılacak. ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. Peki 2019 yılı MSB ve Sahil Güvenlik nelerdir? Er ve uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak?

2019 yılı MSB ve Sahil Güvenlik askeri personel alım başvuru şartları! Er ve uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak? Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılmış olan askeri ilanlar ile komutanlıklara çok sayıda alım yapılıyor. Askeri kapsamda başvurular başladı ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yönde Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı farklı branşlarda 1640 kişilik kadro ile Sözleşmeli er alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise farklı branşlarda 2019 yılı kapsamda Uzman Erbaş alımı yapacağını ilan etti. Adaylardan bazı genel nitelikler ve bazı özel nitelikler aranıyor.

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