2019 yılı MSB ve Sahil Güvenlik askeri personel alım başvuru şartları! Er ve uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak? Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılmış olan askeri ilanlar ile komutanlıklara çok sayıda alım yapılıyor. Askeri kapsamda başvurular başladı ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yönde Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı farklı branşlarda 1640 kişilik kadro ile Sözleşmeli er alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise farklı branşlarda 2019 yılı kapsamda Uzman Erbaş alımı yapacağını ilan etti. Adaylardan bazı genel nitelikler ve bazı özel nitelikler aranıyor.