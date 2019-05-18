Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.05.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:35

20 Mayıs son dakika haberleri: ve çıktı mı, ?

20 Mayıs haberleri: ndaki son durum tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, genel af yasası ne zaman çıkacak? Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. 2019 ve genel af ve ile ilgili MHP'den kritik açıklama geldi. "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'i ziyaret ederek af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişare ettik." ifadelerini kullandı. İşte 20 Mayıs : Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, ?

20 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında son durum! MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından af taslağına dair bazı bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'i ziyaret ederek af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişare ettik." ifadelerini kullandı. Peki genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri20 Mayıs genel af son dakika haberleri: Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri