20 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında son durum! MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından af taslağına dair bazı bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'i ziyaret ederek af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişare ettik." ifadelerini kullandı. Peki genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar