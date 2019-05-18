Genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge EYT erken emeklilik yasası milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar sürekli olarak artıyor. Milyonlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Peki EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge en son durum nedir?