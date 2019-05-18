2 yaşındaki kızını döven annenin cezası belli oldu

Zonguldak'ta yaşayan Erdem T., 2013'te Tuğba T. (27) ile evlendi. 2 yıl sonra Esila dünyaya geldi. Baba Erdem T., 2017'de kızının vücudundaki morluklardan şüphelendi. Evinin salonuna gizli kamera yerleştirdi. 2 yaşındaki kızını döven anne Tuğba T., görüntülendi. Görüntüleri izleyince yıkılan baba, eşini mahkemeye verdi.
Mahkeme, 'basit yaralama' suçundan anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ertelendi. Kızını geçici süre ile velayetini alan baba Erdem T., boşanma ve velayet davasının sürdüğünü söyledi. Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın velayetini istiyorum" dedi.
Mahkeme, 'basit yaralama' suçundan anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ertelendi. Kızını geçici süre ile velayetini alan baba Erdem T., boşanma ve velayet davasının sürdüğünü söyledi. Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın velayetini istiyorum" dedi.
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