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  • 17.05.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 12:17

10 bin yeni ı var mı? POMEM nedir?

Polis olmak isteyen kadın ve erkek adaylar yeni larını oldukça merakla takip ediyor. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Bakan açıklamasında , "geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." dedi. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2017 ve 2018 KPSS puanlarının en az 50 puan olması talebinde bulunuyorlar. Peki var mı? 25. dönem POMEM nedir?

25. dönem POMEM 10 bin polis alımı için geçtiğimiz gün tarih belli oldu. İlanın geleceği tarihi açıklayan Bakan Soylu, alımın PÖH olarak mı yoksa POMEM polis memuru olarak mı yapılacağını da söyledi. İşte açıklama ve detaylar. POMEM başvuruları hakkındaki detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?

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