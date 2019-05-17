CHP, 23 Haziran öncesi panikledi. İstanbul Büyükşehir'i kazanabilmek için okyanus ötesine gitti. Terör yandaşlarıyla gizlice sürdürdüğü işbirliğini açık etti.
HDP ve FETÖ'cülerin Columbia Üniversitesi'ndeki toplantısına Sezgin Tanrıkulu da Skype'tan destek verdi. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy istedi.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu toplantıya Skype aracılığıyla bağlandı.
HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan -Cem Özatalay - Sarah Clarke- Chad Kautzer-Ayşe Bingöl Demir - FETÖ firarisi Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir
HDP ve FETÖ'cülerin Columbia Üniversitesi'ndeki toplantısına Sezgin Tanrıkulu da Skype'tan destek verdi. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy istedi.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu toplantıya Skype aracılığıyla bağlandı.
HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan -Cem Özatalay - Sarah Clarke- Chad Kautzer-Ayşe Bingöl Demir - FETÖ firarisi Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir
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