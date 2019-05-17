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, ve 'den oluşan kirli ittifak ABD'de buluştu

'liler, ABD'deki panelde , ve terör yandaşları ile buluştu. 'da seçimi nasıl kazanacaklarını konuştu.

Columbia Pictures!
, 23 Haziran öncesi panikledi. Büyükşehir'i kazanabilmek için okyanus ötesine gitti. Terör yandaşlarıyla gizlice sürdürdüğü işbirliğini açık etti.
ve 'cülerin 'ndeki toplantısına Sezgin Tanrıkulu da Skype'tan destek verdi. CHP'nin adayı 'na oy istedi.



CHP Milletvekili ​Sezgin ​Tanrıkulu toplantıya Skype aracılığıyla bağlandı.




HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan -Cem Özatalay - Sarah Clarke- Chad Kautzer-Ayşe Bingöl Demir - FETÖ firarisi Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir

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