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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 16:51

te Yaşa takılanlar açıklaması! EYT son durum, Meclis'e geldi mi?

te Yaşa takılanlar ile ilgili gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'dan EYT yani la ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Cuma namazı sonrası konuşan Binali Yıldırım, gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorusunu yanıtladı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi. Peki EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte tüm detaylar

17 Mayıs EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar son dakika Binali Yıldırım açıklaması! EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım emeklilikte yaşa takılanlar için ise "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde ise Başkan Erdoğan EYT için de yeniden "olumsuz" mesaj verdi. EYT: 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

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mehmet mehmet

3600 biran önce çıkarılmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.05.2019 16:54
mehmet mehmet

3600 ne zaman çıkacak biran çıkarılmalıdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.05.2019 16:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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