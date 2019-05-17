25. dönem POMEM 10 bin polis alımı için geçtiğimiz gün tarih belli oldu. İlanın geleceği tarihi açıklayan Bakan Soylu, alımın PÖH olarak mı yoksa POMEM polis memuru olarak mı yapılacağını da söyledi. İşte açıklama ve detaylar. POMEM başvuruları hakkındaki detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?