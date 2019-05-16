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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri ile iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri ile iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
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