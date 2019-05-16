Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Yaşanan son dakika gelişmesiyle, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin son halini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Yeni sistemin dikkat çeken noktalarından biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki önceden yaş sınırı kaçtı? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? İşte son dakika yeni bedelli askerlik sistemi... Yeni askerlik sistemi, zorunlu askerliğin eğitim farkı gözetmeksizin ilk ay temel eğitim olmak üzere altı aya düşmesini öngörüyor. 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenler söz konusu olduğunda ise yeni sistem üniversite mezunlarına yedek subay, lise ve ön lisans mezunlarına yedek astsubaylık yapma olanağı tanıyor.