İstanbul seçimlerine az bir süre kala seçimle ilgili açıklamalar peş peşe yapılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "23 Haziran'da kullanacağımız listeleri paylaştık. 31 Mart'taki şartlarla seçime gidilecek. Sadece sandık kurulları değişecek." dedi. Güven ayrıca, "Gerekçeli kararla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bittiğinde paylaşacağız." şeklinde konuştu. Şimdi gelen haberle birlikte Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirildi. Peki nerede oy kullanacağım? İstanbul YSK seçmen kaydı e-devlet TC ile sorgulama YSK seçmen kaydı kontrol haberimizde

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.