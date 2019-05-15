Başkan Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde



Başkan Erdoğan, dün Külliye'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen çiftçilere iftar yemeği verdi. Erdoğan, sandığa gölge düşmüşse en doğru yolun yeniden milletin hakemliğine başvurmak olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin sandığın mahremiyetine el uzatmasına, tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi sandık sonucunu kendi keyfine göre dizayn etmesine izin vermedik, bugün de vermeyeceğiz. Hiç kimsenin milletini hakemliğinden kaçmaya, sabah akşam mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: İşte geçenlerde bir tane milletvekili çıkmış, ne diyor? Kazanı kaynatarak darbelere ortam hazırlamaktan bahsediyor. Bu topraklardan darbe çıkmaz, Erdoğan: Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırmanın yanında, mazotun yarısı sizden yarısı bizden diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz "AK Parti'ye oy vermiştim, şimdi İmamoğlu'na oy vereceğim" diyen kadının, CHP üyesi olduğu ortaya çıktı... bu topraklardan bereket çıkar, bereket. Milli irade düşmanları istemese de demokrasimizin kalitesini, kalibresini yükseltmeyi sürdüreceğiz. "Çiftçilere toplamda 3 milyar 447 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız." dedi. "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen yıl ton başına 1050 TL'den alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı, yüzde 29 artışla ton başına 1350 TL olmuştur." diyen Erdoğan, "Bu sene destek miktarını, eski rakamla söylüyorum, 16 katrilyon TL'nin üzerine çıkarıyoruz. Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırmanın yanında, mazotun yarısı sizden yarısı bizden diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz" dedi.



TEK OY BİLE ÇOK ÖNEMLI

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldi. Parti içi tartışmaların bir tarafa bırakılıp İstanbul'a odaklanılması gerektiğinin altını çizdi: Bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gördük.







Başkan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. 35 dakika süren basına kapalı görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.



