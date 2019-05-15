Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 09:03

, ? askerlik ücreti ne kadar? ?

Başkan Erdoğan'dan iyle ilgili flaş açıklama geldi. İftar sonrası milletvekilleriyle toplantı yapan Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını söyledi. Bu bağlamda yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler askere gitmeyi bekleyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. 23 Haziran seçimlerinden sonra yeni askerlik sistemi Meclis'e gelecek. Peki ? , ? askerlik ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi. Bu haber milyonlarca kişiyi sevindirdi. Bu arada Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Gençler, bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAskerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri