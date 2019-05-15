AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi. Bu haber milyonlarca kişiyi sevindirdi. Bu arada Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Gençler, bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik düştü mü, 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?