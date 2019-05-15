15 Mayıs yeni askerlik sistemi son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemini görüşmek üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemini onaylarsa, teklifi hemen Meclis'e sunulacak. Erdoğan onayladığı takdirde, yeni askerlik sisteminin iki hafta içerisinde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimleri öncesi yasalaşması planlanıyor. Toplantıda ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da masaya yatırılacak. Peki askerlik kalktı mı, kısaldı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

İftar sonrası milletvekilleriyle toplantı yapan Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından gece yarısına kadar toplantı yaptı.Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı.

Savunma Bakanı Akar, Başkan Erdoğan'a sunacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, partisinin bazı MYK üyeleri ile kabine üyesi bakanlarla bir araya gelecek. Saat 14:00'daki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulunacak. Ve askerlik sistemi çalışmasını anlatacak.

Başkan Erdoğan onaylarsa hemen Meclis'e sunulacak

Erdoğan'ın onay vermesi halinde yeni askerlik sisteminin iki hafta içerisinde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimleri öncesi yasalaşması planlanıyor. Toplantıda ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

MECLİS'E GELECEK

Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve seçimden önce yasalaşacağını ifade etti

ASTSUBAYLIK VE YEDEK SUBAYLIK DETAYI

Yeni askerlik sistemi kışlada kalarak askerliği meslek haline getirme fırsatı da sunuyor. Askeri şartları beğenenler maaşlı olarak askerde kalabilecek. Önlisans mezunları askerde kalmak isterse yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi durumunda kontenjana göre astsubay olabilecek. Aynı şekilde lisans mezunları da sınavları ve koşulları yerine getirmesi durumunda subay olarak askerliğini gerçekleştirebilir.

Kontenjan sorunu yaşandığında ise astsubay olamayan askerlere uzman erbaş olma şansı tanınacak. Aynı şekilde subaylık da kontenjan sorunu yaşanırsa astsubay kontenjanından yola devam edilebilecek.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik uygulaması da yeni sistemde kalıcı hale getirildi. Büyük talep olan bedelli askerlik için 1 ay askerlik şartı var. Daha sonra 31 bin 343 TL ödenerek kışladan terhis belgesi alınabilir.

DÖVİZLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Dövizli askerlik de ilk kez yeni sistemle uygulanacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlar için dövizle askerlik seçeneği de sunuldu. Dövizli askerlik seçeneği ile askerlik yapacaklar 31 bin 343 TL'ye denk gelen kur cinsinden ödeme yapacak. Euro ile ödeme yapacak olan kişiler bugünkü kur ile 4 bin 609 Euro ödeme gerçekleştirecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sisteminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla koordineli çalışmaların

sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına müteakip en kısa sürede yasalaştırılacağını söylemişti.

TEMEL EĞİTİM 1 AY OLACAK

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar

1 AY SONRA BEDELLİ SEÇENEĞİ

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.



6 AYDAN SONRA İSTEYENE SÖZLEŞME

Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere 'Kalmak ister misiniz?' diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak. Bu maaşlı olacak.

Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre, 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu arkadaşımız, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek.

YÜKSEKOKUL MEZUNUNA YEDEK ASTSUBAYLIK

Meslek yüksekokulu mezunları da yedek astsubay olabilecek. 'Sen mesleğinden kopma, o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var' diyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNA 10 AY MAAŞLI GÖREV

Lisans ve lisansüstü eğitimi görenler yedek subay olabilecek. İki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

LİSANS VE ÜSTÜNE 6 AY ERLİK SEÇENEĞİ

Lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş, er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde; bütünlük içinde sürekli dönecek.

İSTEYENE SUBAY ASTSUBAY OLMA İMKANI

İsteyenlere subay ve astsubay olma imkanı tanıyarak, tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Anlatmaya çalıştığım hususların tamamını Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Sorular olursa tweetlerle cevap vermeye gayret edeceğiz.

YEDEK SUBAY, ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

"Meslek yüksekokulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Bu 12 ayı tamamlayınca terhis olabilecek ya da sınav sonucu astsubaylığa geçebilecek. Meslek yüksekokulu mezunları isterlerse 6 ay erlik yapabilecek."

LİSANS İÇİN ASKERLİK NASIL OLACAK?

"Lisans ve lisansüstü eğitim görenler yedek subay olacak. Bunlar da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacak, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacak. Sonra istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler."

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

"Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre şu anki tutar 31 bin 343 lira olarak görünüyor. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammına göre yeniden hesaplanacak.

YENİ TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.