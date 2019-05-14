Sahur için tok tutan yiyecekler neler? Susatmayan yiyecekler nelerdir? Sahurda neler yemeli, sahurda neler yenmez? 2019 Ramazan geldi. İslam dünyası büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşıladı. Bir ay boyunca oruç tutmak isteyen Müslümanlar, yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'in indirildiği ve içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin bulunduğu mübarek ayda oruç ibadetini tutmaya hazırlanırken, sahurda tok tutan yiyecekler neler? Oruçta susatmayan yiyecekler nelerdir? Sorusunu sorarak Ramazanda daha dinç oruç tutmak istiyor. Peki Ramazanda tok tutan ve susatmayan yiyecekler neler? Çabuk acıktıran yiyecekler neler? Sahur öğününü geniş bir kahvaltı gibi yapabilirsiniz.

SAHURDA HANGİ YEMEKLER YENMELİ?

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu: "Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER HANGİLERİ?

İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

SAHUR NEDİR?

Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir. Sahur oruca dayanma gücü verdiğinden, sahura kalkmak müstehaptır. Hz. Peygamber, "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur (Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 9). İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek sünnettir. Ayrıca sahur vakti, duaların makbul olduğu vakitlerden biridir.

SAHURDA NE YEMELİ?

Sahur öğününü geniş bir kahvaltı gibi yapabilirsiniz. Bu öğünde kahvaltıya, meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacınızı karşılayacak besinleri de ilave edin. İftardan kalan besinleri tercih edebileceğiniz gibi, sadece

tost veya omlet de yiyebilirsiniz.

- Su

- Çorba

- Peynir

- Yumurta

- Zeytin

- Pide

- Kuruyemiş

- Taze veya kuru meyve

- Süt

- Maden Suyu

Kan şekerimizin kısa sürede düşmesi, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi sıkıntılar ortaya çıkacak. Onun için mutlaka sahura kalkalım. Yumurta anne sütünden sonra en güzel protein içeren yiyecektir. Bir gün haşlama, bir gün menemen az tuzlu, az yağlı, bir gün de omlet olarak tercih edebilirsiniz. Salatalık, domates, yeşillik ve kuruyemişler de tercih edilebilir. Sahurda hamur işi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durun, bu tarz yiyecekler tok tutmadığı gibi çok susamanıza sebep olur.

Tok tutan yiyecekler : Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.



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Ramazan sofraları, iştah kabartıyor. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı sahur ve iftar yemekler, sağlığı bozuyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için önerilerini sıralıyor... Ekmek, makarna ve pilav gibi karbonhidrat içeren besinlerin sanılanın aksine tok tutmayacağını belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş, "Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız" uyarısında bulunuyor. Şu bilgileri veriyor:

Doğru bir sahur için tereyağına kırılmış iki yumurta, yanında bir parça peynir, üzerine zeytinyağı gezdirilmiş zeytin ve mevsim salatası ile açlık hissini bastırır. Uzun süren açlıktan sonra oluşabilecek mide ve bağırsak problemlerine karşı ıhlamur ve adaçayı için.

Sahur duası

Kaynaklara göre Hz Muhammed sahur vaktinde şu duayı okurdu:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…"

Oruç nedir?

11 ayın sultanı diye adlandırılan Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, İslamın şartları arasında yer alır. Oruç, tanyerinin ağarmasıyla birlikte güneş batımına kadar yiyecek, içecek ve cinsel münasebetten ve ayrıca yalandan, kötü sözden ve kötü düşüncelerden uzak durarak gerçekleştirilen bir ibadettir. Amaç kişinin aç ve susuz kalması değil nefsini terbiye etmesi, Allah rızası için açlığa ve susuzluğa dayanması, varlığa şükretmesi ve durumu olmayan kişileri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

Orucun anlamı nedir?

Nefsi korumak, nefsi terbiye etmek, kötülüklerden kaçmak, Allah yoluna biraz daha yakın olmak, Allah'ın emrini gerçekleştirmek ve yoksulların halinden bir nebze de olsun anlamak için tutulan orucun kelime anlamı, Arapça'da "savm" olarak ifade edilmektedir. Savm kelimesi yine Arapça'da,"bir şeyden uzak kalmak, kişinin kendini koruması veya tutması" anlamlarına gelmektedir. Ramazan ayında tutulan oruç vasıtasıyla, iman edenlerin kötülüklerden bir nebze daha uzak kalması ve bununla birlikte oruç tutan kişinin, oruçlu olduğunun bilincinde olarak daha korunaklı olması istenmektir.

Oruç nasıl tutulur?

Ergenlik çağına ermiş olan tüm Müslüman bireyler, diğer ibadetlerden sorumlu olduğu gibi oruç ibadetinden de sorumludur. Allah rızasına istinaden tutulan oruç, önce niyetle başlayan bir ibadettir. Kişinin sahurunu yapmasının ardından, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde veya benzer şekillerde niyet etmesi gerekmektedir. Ardından ise iftar vaktine kadar kişinin orucunu tutması yani, hiçbir şey yiyip içmeden iftar vaktine kadar beklemesi, akşam ezanının okunmasından sonra da orucunu açması gerekmektedir.

Oruç Çeşitleri Nelerdir?

Orucun 6 çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda oruç türlerini görebilirsiniz,

Farz Orucu: Ramazan ayında tutulması farz olan oruçtur.

Vacib Orucu: Bozulmuş olan nafile oruçların ve adak oruçların yerine getirebilmesi maksadıyla tutulan oruca verilen addır.

Sünnet Orucu: Muharrem ayında tutulan bu oruç, Muharrem ayının dokuz ve onuncu, on veya on birinci günlerinde tutulur.

Mekruh Orucu: Sadece Cuma ve Cumartesi günleri tutulan bu oruç, Muharrem ayının onuncu günü tutulan bir oruçtur.

Müstehab Orucu: Pazartesi ve Perşembe günlerinde, Şevval ayının ilk altı gününde tutulan oruca Müstehab orucu adı verilmektedir.

Nafile Orucu: Saymış olduğumuz günlerin ve ayların dışında tutulan oruca verilen addır.