Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:59

KHK ile ve maaş mı var mı? ne kadar?

KHK İle , maaş mı durumu nedir? ne kadar? Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bayram öncesinde taşeron işçilere asgari ücret maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor.

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. Bu arada İşçi ve işveren temsilcileri ile bürokratlar taşeron ve kıdem tazminatı meselesini Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek. Görüşülecek konular arasında; taşeron işçilere kadro, taşeron işçilerin maaş problemi ve kıdem tazminatı mağduriyetlerinin giderilmesi de yer alıyor. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilere harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri