Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. Bu arada İşçi ve işveren temsilcileri ile bürokratlar taşeron ve kıdem tazminatı meselesini Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek. Görüşülecek konular arasında; taşeron işçilere kadro, taşeron işçilerin maaş problemi ve kıdem tazminatı mağduriyetlerinin giderilmesi de yer alıyor. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilere harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?