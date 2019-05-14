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  • 15.05.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:58

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Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilmesi, , ve gibi gündemlerin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. 3600 ek gösterge, , yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? 'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak. Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, ceza indirimi gibi konuların gündemde yer alması bekleniyor.

Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler Meclis'e geliyor. 24 Şubatta tatile giren TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Onun Meclis'e gelmesinden sonra ise genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası ne zaman Meclis'e gelecek işte en son durum nedir?

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