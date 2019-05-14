Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler Meclis'e geliyor. 24 Şubatta tatile giren TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Onun Meclis'e gelmesinden sonra ise genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası ne zaman Meclis'e gelecek işte en son durum nedir?