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Başkan Erdoğan: Şakşakçılık yapmayın

Başkan Erdoğan, sanatçıların arasına nifak tohumlarının ekildiğini belirtti: Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk, şakşakçılık yapmaz



Cumhurbaşkanı , 'nda iftar programına katıldı. leriyle ilgili mesajlar verdi. Sanatçılara da seslendi:
SANDIKLARDA oyu çalanların, üstüne bir de darbe tehdidinde bulunanlara, İstanbul halkı 'da cevap verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla benim milletimin zerre bir olacağına inanmıyorum.
ANA Muhalefetin başındaki zatın savurduğu tehditler ortada, buna karşı hiçbir ses yok. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Milli irade bizim her şeyimizdir. Sonuna kadar savunacağız.
STATLARIN tribünlerine pankartlar asıyorlar. 'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar. İnşallah tercihlerin en doğru, seçimlerin de en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacağız.


SANATÇILARIMIZIN arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı tehdit ettiler. Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.
SİNEMA dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz.
BUNLARIN demokrasi kılıfını kazıdığınız zaman altından katıksız bir despotizm katıksız bir medeniyetsizlik çıkar. Ülkemizi bunların elinden kurtarmaya kararlıyız.
23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz. Büyük davasına sahip çıkmak milletimizin birlik ve beraberliğini gözetmek görevimizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde de 82 milyonun kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.



Taksim'deki iftar yemeğine çeşitli dinlere mensup din görevlileri de katıldı.


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