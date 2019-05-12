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  • 12.05.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 22:27

'nun posterinde çalıntı çıkan 'Hacı' yalanının ardından skandal açıklama

Şaibelerle dolu bir in ardından koltuğunu gasp etmeye çalışan 'nun seçim sonrası hazırlattığı afişte yer verdiği takkeli ve başörtülü şahısların da çalıntı olduğu ortaya çıktı. 'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar yayıldı. Afişi hazırlayan Öykü Reklam Ajansı'nın kurucusu Necati Özcan'dan ise skandal bir açıklama geldi.

İmamoğlu'nun çalıntı posterine skandal savunma!

31 Mart 2019'da yapılan yerel lerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan 'li 'nun bu planı 'nın verdiği kararla suya düştü.

Seçim gecesi "Hak yemem ama hakkımı da yedirmem" CHP adayının 16 milyon İstanbullu'nun hakkını yeme çabası içerisinde olduğu böylece kanıtlanmış oldu. 'nun afişi ise 16 milyonun kandırıldığını gözler dönüne serdi.

"16 MİLYON KANDIRILDI"
Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

SKANDAL AÇIKLAMA
Sabah Gazetesi muhabiri Kenan Kıran'ın skandal yalana ilişkin attığı tepki tweetinin ardından ise, Öykü Reklam Ajansı'nın kurucusu Necati Özcan bir açıklamada bulundu.

Afişi hazırlayan reklam ajansının kurucusu Özcan'ın skandalı savunduğu bu sözler ise hayrete düşürdü:

"Boşuna çabalama kardeşim, Buradan size ekmek çıkmaz! Onbinlerce liralık casting ve fotoğraf çekim maliyeti ödemek yerine, bir kaç yüz liralık maliyetle tamamen yasal ve telifi ödenmiş görsel kullanmaktır bu."


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