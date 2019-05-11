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  • 11.05.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 22:17

YSK, İstanbul İl 'nun Maltepe kararını kaldırdı

Yüksek (YSK) 4 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde tüm sandıklarda Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar verdi.

YSK; İstanbul İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırdı

İstanbul İl ; Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu'nun Maltepe ilçesinde Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına yönelik kararını iptal etmiş, ilçede sadece geçersiz oyların sayılmasına karar vermişti. YSK, Kurulu'nun söz konusu kararını kaldırmıştı.

MALTEPE'DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ
Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu; 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etmişti.

KURUL, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYIMINI DURDURDU
İstanbul İl Seçim Kurulu; 3 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı..

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