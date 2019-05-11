11 Mayıs genel af haberleri: Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde Meclis'in açılmasıyla tekrar gündeme gelen genel af yasası tartışmaları sürüyor. Daha önce Nisan ayı başında açılması kararlaştırılan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle önce 16 Nisan tarihine ardından seçim gündemi nedeniyle bir kez daha ertelendi. Önümüzdeki haftalarda toplanacak olan genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanununda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alacağı ve çalışmaların Adalet Komisyonunun ardından Meclis'e geleceği belirtiliyor. Ancak İstanbul seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrası Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girmesi nedeniyle söz konusu teklifin hassas bir süreçten geçiliyor olması gerekçesiyle büyük olasılıkla seçim öncesi gündeme gelmeyeceği söyleniyor.