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  • 13.05.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 11:44

çıkış tarihi detayı 13 Mayıs öncesinde çıkacak mı? var mı?

13 Mayıs son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorunununu çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir umut beklerken, EYT Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) EYT konusundayeni gelişme yaşanırken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneğinden gelen açıklamada ise Emeklilikte yaşa takılanlara destek veren siyasi parti ve STK'lara teşekkür edilerek, EYT'lilerin bundan sonraki süreçlerde de mücadelelerinin süreceğini açıkladı. Peki EYT yasası İstanbul leri öncesinde çıkacak mı? İşte tüm detaylar

Tekrar yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde EYT Mağdurlarına yönelik yeni bir düzenleme bekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinden sonra yeniden Türkiye gündemine geldi. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB seçimleri EYT bekleyen binlerce vatandaşın umutlarını yükseltti. Peki 23 Haziran seçimleri öncesi EYT çıkar mı? 2019 EYT'de bugün müjdeli haber var mı merak edildi. Vatandaşlar, "EYT'de bugün müjdeli haber var mı?" sorusuna yanıt arıyor. EYT son dakika haberleri merak ediliyor.

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