Tekrar yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde EYT Mağdurlarına yönelik yeni bir düzenleme bekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinden sonra yeniden Türkiye gündemine geldi. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB seçimleri EYT bekleyen binlerce vatandaşın umutlarını yükseltti. Peki 23 Haziran seçimleri öncesi EYT çıkar mı? 2019 EYT'de bugün müjdeli haber var mı merak edildi. Vatandaşlar, "EYT'de bugün müjdeli haber var mı?" sorusuna yanıt arıyor. EYT son dakika haberleri merak ediliyor.