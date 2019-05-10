Son dakika gelişmesine göre, YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.
Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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