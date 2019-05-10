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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 18:58

Son dakika... , 'da yapılacak yenileme ine dair esasları belirledi

Son dakika... Yüksek Kurulu, 'da yapılacak yenileme seçimine dair esasları belirledi. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

YSK, İstanbul seçimlerine dair esasları belirledi
Son dakika gelişmesine göre, , 'da yapılacak yenileme ine dair esasları belirledi.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

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