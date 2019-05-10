2019 Yeni bekçi alımı son dakika haberleri! Bekçilik sınav konuları soruları cevapları Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçi alımı ve 2019 bekçilik sınavı ne zaman soruları ön sağlık muayenesi yerlerinin belli olması ile birlikte daha sık araştırılmaya başladı. Sınav tarihi ile ilgili ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'de… Peki, 2019 bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Bu süreçte en çok merak edilen soruların başında ise "Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?" sorusunun cevabı… Öte yandan yazılı sınava hazırlanan adaylar geçtiğimiz yıl yapılan bekçilik sınav sorularını araştırıyor. İşte, bekçilik alımı ile ilgili merak edilenler ve çıkmış sorular sayfası…

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz dönem başvuruların tamamlandığı tarihi takiben geçen 3 ayın sonunda sınav gerçekleştirilmişti. Bu yıl da aynı sürecin uygulanması halinde bekçilik sınavının 2019 Temmuz ayında yapılması bekleniyor. EGM konu ile ilgili net bir tarih vermese de sınav tarihinin bu zamana yakın bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan sınavla ilgili kurumdan resmi bir açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizden takip edilebilecek.

ADAYLARIN YAZILI SINAVDA SORUMLU OLDUĞU ALANLAR NELER?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI

Geçtiğimiz dönem başvuruların tamamlandığı tarihi takiben geçen 3 ayın sonunda sınav gerçekleştirilmişti. Bu yıl da aynı sürecin uygulanması halinde bekçilik sınavının 2019 Temmuz ayında yapılması bekleniyor. EGM konu ile ilgili net bir tarih vermese de sınav tarihinin bu zamana yakın bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan sınavla ilgili kurumdan resmi bir açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizden takip edilebilecek.

BEKÇİLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK? HANGİ DERSLERDE SORU SORULACAK?

Ön sağlık kontrolünden geçen ve bekçilik yapması için herhangi bir engeli bulunmayan adaylar yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Mahalle bekçiliği yazılı sınavı, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkçe,

b) Sosyal Bilgiler,

c) Fen Bilgisi,

ç) Hayat Bilgisi,

d) Matematik,

e) Genel kültür.

YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde

EN AZ BİR YILDIR

ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK BOY ve KİLO ŞARTLARI

Bekçilik sağlık kontrolüne gidecek adaylar heyecan içerisinde bekçilik boy ve kilo şartlarını araştırıyor. İşte, EGM tarafından belirlenen şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir