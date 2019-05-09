YSK, İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından kurumu hedef alan söylemlere cevap verdi. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptaline dair kararın açıklanmasından sonra, 7 Mayıs 2019 Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında yaptığı açıklamada; Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir. Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. YSK, geçmişte olduğu gibi bugünde seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor, şiddetle kınıyoruz" denildi.
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