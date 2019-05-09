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CHP oy peşinde!

'Oy'un sahnede!
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası harekete geçen CHP, önce Saadet Partisi ile dirsek temasına geçti. Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı'nın ayağına gitti. Seçimlerde 30 binin üzerinde oy alan DSP yöneticilerine adeta yalvaran Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek vermesini istemeleri için CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'yı DSP Genel Merkezi'ne gönderdi. 31 Mart seçimi öncesi CHP, DSP'yi AK Parti'ye destek vermekle suçlamıştı.

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