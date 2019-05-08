Yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler askere gitmeyi bekleyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini barındıran yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı gençler tarafından merak ediliyor. Düzenlemenin Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak, düzenleme Nisan ayı içerisinde TBMM'ye gelmedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman Meclis gündemine gelecek? Öte yandan bedelli askerlik ücreti de en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.