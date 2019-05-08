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  • 09.05.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 09:22

nasıl olacak? , 6 ay mı oldu? 2019 ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi. Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Gençler, ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. nasıl olacak? , 6 ay mı oldu? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler askere gitmeyi bekleyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini barındıran yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı gençler tarafından merak ediliyor. Düzenlemenin Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak, düzenleme Nisan ayı içerisinde TBMM'ye gelmedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman Meclis gündemine gelecek? Öte yandan bedelli askerlik ücreti de en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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