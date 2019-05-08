Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi. Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Gençler, bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Öte yandan "Bedelli ücreti ne kadar?" sorusu da cevabını arıyor. Yeni askerlik sisteminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor.