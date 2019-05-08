8 Mayıs Ramazan imsakiyesi il il iftar bugün saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta il il ezan saatleri gibi sorguları internette araştırmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek. Peki 8 Mayıs iftara ne kadar kaldı, bugün saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta? İl il akşam ve sabah ezan saatleri nedir? Sıcak yaz günlerinde artan su ve mineral ihtiyacını karşılamak herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir konu... Özellikle oruç tutan kişilerin bu konuya daha fazla özen göstermesi gerekiyor.

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RAMAZAN AYI NEDEN 29 GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren İşlek, şunları söyledi:

"Bu anda dünyanın neresinden bakarsanız bakın güneş ışığının kuvveti nedeniyle hilal olarak ayı görmek mümkün değildir. Ay dünyanın etrafında dönüyor biliyorsunuz. Bu, 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmeye başlıyor. İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. En son elimizde 2016-2022 kameri ay başları kitapçığı var."

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıcak yaz günlerinde artan su ve mineral ihtiyacını karşılamak herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir konu... Özellikle oruç tutan kişilerin bu konuya daha fazla özen göstermesi gerekiyor.

Bu yıl Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere rastlaması sebebiyle oruç tutacak kişilerin beslenmelerine ve sağlıklarına ayrı bir ehemmiyet göstermesi gerekiyor. Bu konuların başında ilk dikkat çekmek istediğimiz başlık "Su Tüketimi" ...

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

İnsanlar öncelikle Allah'ın rızasını kazanmak adıyla oruç tutarlar. Oruç tutarak insanların nefisleri terbiye edilmektedir. Ayrıca kurulan iftar sofraları ile de birçok yoksul insanın karnının doyurulması sağlanır. Oruç insanlar arasındaki ilişkiyi de güçlendirerek bir arada ibadet etme imkanı sunar. Ramazan ayında Kuran okunur ve namaz kılınır. Ayrıca insanlar bu ayda dua ederek bu zamana kadar işlemiş oldukları günahları için af dilerler. Ramazan ayı da insanların affının kabul edilmesi için önemli bir ay olarak kabul edilir. Hatta bir insanın en çok sevap kazanacağı aylardan biri Ramazan ayı olarak bilinmektedir. Ramazan ayı on bir ayın sultanı olarak kabul edilir. Bu ayda insanlar birbirlerine daha hoşgörülü yaklaşarak, yardımsever tavırlar sergilerler. Ayrıca Ramazan ayının en belirgin özelliği de misafirperverlik kavramının kendisinden çok söz ettirmesi olmaktadır.

Ramazan iftar menüsü:

Kıtırlı Mercimek Çorbası:

Ramazan ayının vazgeçilmez, içimizi ısıtacak çorbası mercimek sizi uzun süre tok tutacak. Günün her vaktinde ve hastalıklarda sevilerek içilen mercimek çorbası Ramazan ayında da sofralarınızın baş köşesinde olacak.

Patlıcanlı Orta Yemeği:

Konya'nın en lezzetli yemek tariflerinden biri olan patlıcanlı orta yemeği Ramazan ayında sofralarınızı şenlendirecek. Yöresel yemekler içinde kendine has lezzetliyle Ramazan boyunca sık sık tercih edeceğiniz tarifler arasında olacak. Tüm gün tutulan orucun ardından böylesi lezzetli bir yemek yorgunluğunuzu da unutturacak.

Sarımsaklı Pilav:

Osmanlı mutfağında ilk pilav tariflerine II. Murad döneminde yazılan Şirvani'nin kitabında rastlarız. Sonrasında birçok çeşidi yapılan pilavlar lezzetiyle dünyaya nam saldı. Bir de bu pilavın lezzetini faydası tartışılmayan sarımsakla deneyin. Sofralarınızın ayrılmaz bir parçası olan pilavın sarımsak ile uyumuna bayılacaksınız. Üstelik Ramazan ayı içerisinde bu kolay yemek sizin yardımcınız olacak. Farklı lezzet ve tarif denemek isteyenler içinse sarımsaklı pilav en güzel örneklerden birisi olmaya aday.

Güllaç:

Ramazan demek güllaç demektir. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç hafif olması ve lezzetiyle 29 gün boyunca sıklıkla masalarımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Osmanlı saray mutfağına giren güllaç günümüzdeki mutfaklarında vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başardı. Üstüne serpeceğiniz fıstıklarla muhteşem bir görünüme kavuşan güllaç damaklarınızda unutlmaz bir tat bırakacak. Şimdiden afiyet olsun.