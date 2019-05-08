7 Mayıs 2019 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? soruları yanıt buldu. Milyonlarca kişinin beklediği Amerika hayali bakalım gerçekleşecek mi? İşte Green Card başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bilgiler. ABD hükümeti tarafından 1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olmayan yabancılara, bunların 21 yaş altı çocuklarına ve eşleerine ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan belgedir. Bu yolla her yıl dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi sağlanmaktadır.

Green Card çekiliş sonuçları için tıklayınız



Green Card çekiliş sonuçları ne zaman 2019?

DV 2020(2019 yılı) Green Card Çekilişi(Yeşil Kart Kurası) sonuçları 7 Mayıs 2019 Salı gününden itibaren teyit numarası(Confirmation Number) kullanılarak internet üzerinden öğrenilebilmektedir.

Öğrenmenin tek yolu: ABD Göçmenlik Bürosu(Kentucky Consular Center(KCC)) web sitesinden Confirmation Number (Teyit Numarası) kullanarak kontrol etmektir.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?



Green Card başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama, oturma, çalışma hakkına sahip olunmasını sağlayan Green Card çekilişi için başvurular 3 Ekim'de başlarken, vatandaşlar 6 Kasım 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Mayıs 2019'da açıklanacak Green Card başvuru sonuçları öncesinde çok sayıda başvuru olacağı tahmin ediliyor.





Kimler Green Card başvurusu yapabilir?

Green Card çekilişine katılabilmek için en az lise mezunu olmak, eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmanız gerekiyor. Her yıl Green Card için yapılan milyonlarca başvurudan 10 milyonu başvuru esnasında yapılan hatalardan dolayı işleme alınmazken, bu noktada başvuru yapacakların çok dikkatli olması gerekiyor.

Green Card nedir?

ABD hükümeti tarafından 1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olmayan yabancılara, bunların 21 yaş altı çocuklarına ve eşleerine ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan belgedir. Bu yolla her yıl dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi sağlanmaktadır.

Başvurular nereden yapılıyor?

Green Card başvuruların ABD Resmi Göçmenlik Bürosu web sitesinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunanlar bu işlem için herhangi bir ücret ödemezler. İstenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması yeterlidir. Green Card başvuru işleminin ardından kişiye aynı web sitesi üzerinden bir başvuru kodu verilir. Bu kod ile Green Card çekiliş sonuçları açıklandığında durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Kazandığınız takdirde ise, Green Card Başvurusunda belirttiğiniz kişisel email adresinize ABD tarafından gönderilen ve içinde resmi evraklar olan bir bildirim gelir. Bu postayı incelediğinizde, sizden tamamlamanız gereken belgeler (Sabıka Kaydı, fotoğraf vs.) ile birlikte Green Card mülakatı için gideceğiniz Konsolosluktaki görüşme tarihini yazdıklarını görürsünüz. Size belirtilen tarihte Amerikan Konsolosluğu'nda yapacağınız kısa bir mülakattan sonra Green Card almaya hak kazanırsınız.Green Card almaya hak kazandıktan sonra 6 ay içinde ABD'ye giriş yapmanız gerektiğini de unutmamak gerekir.